天皇皇后両陛下が今年6月オランダとベルギーの2か国を公式訪問される方向で検討が進められていることがわかりました。関係者によりますと、両陛下はヨーロッパの王国・オランダとベルギーから招待を受け、今年6月に2か国を訪問される方向で検討が進められているということです。滞在期間はおよそ2週間で検討されていて、オランダの首都アムステルダムやベルギーの首都ブリュッセルなどを訪れ、晩さん会や歓迎行事などへの出席が検