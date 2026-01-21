タレントでレースクイーンとしても活動する水瀬琴音（28）が21日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカ“空港コーデ”を公開した。「ただいまっっ昨日無事に帰ってきてました」と韓国から帰国したことを報告。空港でのグレーのトレーナー＆黒のミニスカート姿の写真をアップし、「たくさん楽しんだ余韻に浸りつつ…ちょっと（だいぶ？）散財しちゃったので気持ち切り替えてお仕事がんばりますーーっ」とつづった。