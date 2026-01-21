【AFC U23アジアカップ】U-23日本代表 1−0 U-23韓国代表（日本時間1月20日／キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム）【映像】永野が韓国MFを吹っ飛ばした瞬間U-23日本代表のDF永野修都（藤枝MYFC）が、韓国代表との日韓戦で決勝点を“アシスト”した。相手の上から飛び込む豪快なヘディングにファンが歓喜している。U-23日本代表は1月20日、AFC U23アジアカップ準決勝でU-23韓国代表と対戦。1−0で勝利して、史上