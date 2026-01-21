熊本県阿蘇市周辺で遊覧ヘリコプターが行方不明となり、阿蘇中岳の火口周辺で機体の一部が見つかった事故で、県警や地元消防などは２１日午前、安否が分かっていない搭乗者３人の捜索再開に向けた準備を始めた。警察官や消防職員ら計約５０人は午前７時半頃、火口周辺に近い阿蘇山上広場に集合。再開の可否を判断するため、火山ガス濃度の検知など現場付近の気象条件を確認した。遊覧ヘリは２０日午前１１時頃、行方不明にな