1月20日、全日本スキー連盟は2026年ミラノ・コルティナダンペッツォ五輪のスキージャンプ男子代表に小林陵侑を選出した。これに先立つ19日、ABEMAでドキュメンタリー番組『チャンピオン：小林陵侑』が独占配信を開始。番組では、世界的な天才ジャンパーが抱えていた知られざる苦悩と、再び世界の頂点に立った劇的な大ジャンプの舞台裏が明かされた。【映像】ミラクル起こした“完璧ジャンプ”の様子五輪金メダル、W杯総合優勝