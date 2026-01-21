巨人・山崎伊織投手（２７）が２１日、川崎市内のジャイアンツ球場での自主トレを公開した。昨季は自己最多の１１勝をマークして先発陣の大黒柱を担い、３年連続２桁勝利を達成した。右腕は今季の開幕投手について「いけるように準備していこうと思っています。大事な試合。しっかり合わせて、自分のやるべきことをやりたい」と意気込みを示した。昨年１１月に巨人・阿部慎之助監督は２０２６年の開幕投手について「伊織（山