サッカー元イングランド代表主将で米メジャーリーグサッカーMLSインテル・マイアミCFの共同オーナーであるデビッド・ベッカム氏（50）と元スパイスガールのメンバーで現在はファッションデザイナーとして活躍するヴィクトリア・ベッカムさん（51）夫妻の長男ブルックリン氏（26）が21日までに、確執が取り沙汰される両親との関係について衝撃的な長文メッセージをインスタグラムのストーリーに投稿。「家族と和解するつもりはない