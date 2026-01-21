テレビ番組やCM、SNSなど、さまざまな場面で外国人タレントの活躍が目立った2025年。みなさんが「一番活躍したと思う外国人タレント」といわれたら誰を思い浮かべますか。株式会社NEXERと外国人タレント・モデル事務所『L'agente』が共同で実施した調査によると、「デーブ・スペクター」さんが1位に選ばれました。【写真】「2025年一番活躍したと思う外国人タレント」1位のデーブ・スペクター調査は、全国の男女1000人を対象として