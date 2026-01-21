寒い時期の旅は、非日常の空気とともに小さな発見が増えるものです。その中でも、見た瞬間に心をつかまれるお土産は、思い出の象徴として手元に残したくなります。今回は、見た目のかわいらしさが際立つ品々に注目しました。All About ニュース編集部は1月9日、全国10〜60代の男女250人を対象に「お土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、見た目がかわいいと思う「秋田県のお土産」を紹介します！