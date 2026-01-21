妙高市内の商業施設の駐車場で止まっていた車の車内から現金を盗んだなどとして21日、男（79）が逮捕されました。窃盗などの容疑で逮捕されたのは、長野県小布施町の無職の男（79）です。警察によると、男は去年7月、妙高市内の商業施設駐車場に駐車してあった軽四輪貨物自動車の車内を物色しましたが、金品を見つけることができず、そのまま立ち去りました。しかし、その約2分後、同じ駐車場に止めてあった普通乗用車の車内を物色