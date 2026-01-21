高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第16週「カワ、ノ、ムコウ。」の第78回が１月21日に放送され、話題を呼んでいます。【写真】身請けの話が来たのになみの表情は…ヘブンが求めていたビアをトキに売ったり、ヘブンに西洋料理を食べさせたりと、要所要所で活躍してきた舶来品店「山橋薬舗」の山橋才路（柄本時生さん）。山橋のもう１つの顔が明らかになり、SN