老後資金などの準備で定期預金を利用する人は多いでしょう。今回は、定期預金の預け先をどうするか悩んでいるAさんをご紹介します。Aさんは、500万円を年0.25％の定期預金（満期まで残り3年ほど）に預けています。しかし最近、金利年0.8％の定期預金を見つけたそうです。年0.8％といえば、現状の年0.25％と比べて3.2倍です。「すぐに預けた方が得かも」と思ったそうですが「もしかしたら、今のまま満期まで置いておいた方がよいか