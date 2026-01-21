£±·î20Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î½à·è¾¡¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëU-23ÆüËÜÂåÉ½¤¬´Ú¹ñ¤ÈÂÐÀï¡£36Ê¬¤ËCK¤«¤é¾®Àô²Â¸¾¤¬Ã¥¤Ã¤¿£±ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¡¢£±¡Ý£°¤ÇÇòÇ®¤ÎÆü´ÚÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£¤½¤Î¿ô»þ´Ö¸å¡¢½é¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤Ç²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ëÃæ¹ñ¤¬¡¢½à·è¾¡¤Î¤â¤¦£±¥«¡¼¥É¤Ç¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¡¢£³¡Ý£°¤Ç²÷¾¡¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢·è¾¡¤ÏÆüËÜÂÐÃæ¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤ò