今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【17周年】『あの楽器』作ってみた 前編【テトの実験工房#01】』という末田くさりさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）（技術部タグは）初投稿です今日は「あの楽器」制作依頼から17年です【17周年】『あの楽器』作ってみた 前編【テトの実験工房#01】ニコニコ動画での人気カテゴリのひとつ「ニコニコ技術部」。そのなかでも伝説的な存在となっているのが“あの楽