国土交通省北陸地方整備局などは、大雪による通行止めの可能性がある区間について発表しています。（21日午後3時時点） ■国道(21日午後8時ごろ～) 国道8号：見附市坂井町～富山県朝日町月山国道17号：南魚沼市五日町～長岡市川崎町国道18号：長野県長野市豊野町大倉～上越市下源入国道116号：柏崎市長崎～長岡市寺泊五分一 ■高速道路(21日午後8時ごろ～) 北陸自動車道：滑川IC～