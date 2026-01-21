大分市の国道交差点で20日午後、自転車に乗った女性が車にはねられ、大けがをしました。車はそのまま現場から立ち去り、警察はひき逃げ事件として捜査しています。 【写真を見る】国道交差点で自転車の40代女性が車にはねられ大けが車は逃走警察がひき逃げ事件として捜査大分 20日午後7時40分ごろ、大分市二又町の国道442号・羽屋交差点で、横断歩道を自転車に乗って走行していた40代の女性が、右折してきた車にはねられま