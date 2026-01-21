記者会見を終えて退出するトランプ大統領＝20日、ホワイトハウスのブレイディ記者会見室/ Alex Brandon/AP（CNN）トランプ米大統領は就任1年の節目にあたり、記者で埋め尽くされたホワイトハウスの会見室で会見を行った。約2時間にわたって、移民、経済、ベネズエラなど幅広いテーマに言及した。今回の会見は自身の成果を誇示する狙いだったが、発言の中で繰り返しバイデン前大統領に触れて責任を転嫁する場面も目立った。トランプ