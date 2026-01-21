けさ、宇都宮市にある雑木林で、草が燃える不審火がありました。市内では数日前にも不審火が相次いでいて、警察が関連を調べています。【映像】燃えた草（現場の様子）午前4時すぎ、宇都宮市下砥上町にある雑木林が燃えていると新聞配達員から119番通報がありました。およそ10分後には、北に200メートル離れた雑木林でも、別の通行人から同じような通報があったということです。燃えていたのはいずれも草で、消防車など3台が