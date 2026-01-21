昨年デビューしたばかりのCORTIS（コルティス）の「FaSHioN」が自身2曲目の億単位ストリーミング記録を達成した。同曲はデビューアルバム収録曲で、Spotifyで累積再生数1億回（18日付）を突破した。CORTISは、昨年発表されたK−POPボーイグループの曲のうち、1億ストリーミング最短期間達成記録1、2位を記録した。最短で1億ストリーミング達成したのはデビューアルバム収録曲の「GO！」で発表116日で1億ストリーミングを達成。さら