◆大相撲▽初場所１１日目（２１日、両国国技館）西序二段３６枚目・新屋敷（大嶽）が「二番後取り直し」の末に、東序二段３５枚目・出羽ノ城（出羽海）を押し出して、４勝２敗とした。自身の体重１０９キロで、２５２キロの出羽ノ城との“１４３キロ差対決”を制した。「本当は回り込んで攻めたかったが、相手もわかっているのでやりづらかった。我慢するしかなかった」。相手と距離を取りながら好機を探って押していったが