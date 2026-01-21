◆大相撲初場所１１日目（２１日、東京・両国国技館）西序ノ口７枚目・福福丸（田子ノ浦）がＪＲ総武線の遅延により、取組が後ろ倒しになった。東同５枚目の祥乃山（高田川）と対戦は序二段の取組中に割って組まれたが、一気に寄り切られた。勝ち越しはならず３勝３敗になった。ＪＲ東日本によると総武線が信号確認の影響で一時運転を見合わせた。小岩駅から同・山内、序二段・隆葵と国技館に向かおうとしていたところ午前８