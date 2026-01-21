ゴミ収集車の見学がきっかけとなり、保育園に登園する前にお隣のおばあちゃんにあいさつをするようになった3歳の男の子。出会いから約4年間の様子を収めた動画が1381万回再生を超える反響を呼び、「素敵な交流」「これが本当の近所付き合い」「いろんな感情が入り混ざって泣ける」「毎日来てくれたら生き甲斐になる」などと、コメントが寄せられた。動画を撮ったときの状況や息子さんとおばあちゃんの関係性について、お父さんに