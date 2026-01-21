冬型の気圧配置が強まった影響で、２１日朝から北日本の日本海側の山沿いを中心に大雪となった。午後からは平地でも雪が強まるといい、気象庁は警戒を呼びかけている。同庁によると、２１日午前９時までの２４時間降雪量は、青森市酸ヶ湯で６０センチ、新潟県魚沼市小出で４４センチなど。冷え込みも厳しく、盛岡市藪川で氷点下２０・２度を観測するなど、全国各地で今季最低気温を記録した。東京都八王子市では同０・５度と２