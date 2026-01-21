去年の大みそかに、茨城県水戸市で、ネイリストの女性が殺害された事件で、警察は28歳の知人の男を殺人の疑いで逮捕しました。この事件は先月31日の午後7時すぎ水戸市のアパートの玄関で、ネイリストの小松本遥さんが首から血を流して倒れているのを帰宅した夫が見つけ、その後、死亡が確認されたものです。小松本さんは、首を刺されていたほか、頭を鈍器のようなもので繰り返しなぐられたとみられています。警察は、小松本さんと