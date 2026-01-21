今年初となる記者会見で発言する韓国の李在明大統領＝21日、韓国大統領府（聯合＝共同）【ソウル共同】韓国の李在明大統領は21日、ソウルで今年初の記者会見を開き、朝鮮半島の緊張緩和に向けて米朝首脳会談の早期実現に外交努力を尽くす考えを示した。南北間の対話再開に向けた条件づくりを進める方針も強調した。北朝鮮との偶発的衝突を防ぎ、南北首脳が2018年に締結した緊張緩和のための軍事合意の復活にも取り組むと表明。