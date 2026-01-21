日本テレビは21日、女優の杉咲花（28）が主演を務めるドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（水曜後10・00）第2話を放送する。杉咲演じる主人公・土田文菜（あやな）がこれまでに経験してきたさまざまな別れや叶わなかった恋などから、人を好きになることにどこか怖れを抱いていて、「大切な人とはつきあわないほうがいいのではないか？」「そもそも恋愛とはなんなのか？」などと逡巡しながらも前に進んでいくドラマ。初回放