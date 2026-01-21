偽造した日本語試験の合格証で、在留資格「特定技能」を取得したとして、大阪府警は、ベトナム人の女４人（３０〜５０歳代）を入管難民法違反（虚偽申請）と偽造有印公文書行使の両容疑で書類送検した。いずれも容疑を認めている。このうち１人は偽の合格証を入手する調達役で、府警はスマホの記録などから、ベトナムにいる人物からデータで受け取っていたとみている。４人のうち２人が、特定技能を取得した。残る１人は合格証