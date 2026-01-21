「プロジェクターは高価で設定も難しい」。そう考えている方も多いのではないだろうか。大画面で映画や動画を楽しみたいと思いつつも、設置場所や配線、価格の壁に阻まれなかなか一歩を踏み出せないのが現状かもしれない。 今回紹介するのはそんな方にもお勧めしたい、どこでも手軽に大画面エンタメが叶うポータブルプロジェクター「XGIMI Nova」である。本機は2026年1月19日（月）に発売され、定価は39,900円