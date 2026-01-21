従来よりも成長が早く、花粉が少ない「エリートツリー」と呼ばれるスギの種を生産する施設が秋田市に完成しました。年間約160万本分の種の生産を見込んでいます。秋田市向浜にある日本製紙の工場敷地内に完成した施設。生産しているのは「エリートツリー」と呼ばれるスギやヒノキの種です。従来よりも成長が早く、花粉が少ないほか、真っすぐに伸びやすいため加工しやすいのが特徴です。先週、林業関係者