バーミンガムFW古橋亨梧が待望のチャンピオンシップ(イングランド2部)初ゴールを記録した。今夏、レンヌからバーミンガムに加入した古橋は、デビュー2戦目となった8月のカラバオ杯1回戦シェフィールド・U戦で移籍後初ゴールをマーク。しかし、その後はゴールから遠ざかり、公式戦2点目は今月11日のFA杯3回戦ケンブリッジ(4部)戦に。この得点は公式戦27試合ぶりのゴールとなった。そして、20日のチャンピオンシップ第28節シェ