AC長野パルセイロは21日、2026シーズンのキャプテンにMF藤川虎太朗が就任したことを発表した。藤川はクラブを通じ、「2026シーズンのキャプテンを務めさせていただくことになりました。キャプテンとしてはまだまだ未熟な自分ですが任せていただいたからには精一杯取り組んでいきたいと思っています。何よりチームの為に、チームが勝つ為に自分が出来る事は全てしていきます。今シーズンも応援よろしくお願いします」とコメント