全豪オープン大会期間：2026年1月18日～2026年2月1日開催地：オーストラリア メルボルンコート：ハード（屋外）結果：[トミー ポール] 3 - 0 [ティアゴ アグスティン ティランテ] 試合の詳細データはこちら≫ 全豪オープン第4日がオーストラリア メルボルンで行われ、男子シングルス2回戦で、第19シードのトミー ポールとティアゴ アグスティ