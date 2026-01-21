【その他の画像・動画等を元記事で観る】 JO1が『JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’』東京ドーム公演のライブ音源28曲を、1月21日0時にサプライズで配信リリースした。 ■全楽曲生バンド編成で披露された、臨場感溢れるライブ音源 2024年にスタートし、念願の初ワールドツアー含む11会場全24公演で約25万人を動員したツアー『JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’』。その集大成とな