21日前引けの日経平均株価は5日続落。前日比297.67円（-0.56％）安の5万2693.43円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は289、値下がりは1260、変わらずは47と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は77.01円の押し下げでファストリ がトップ。以下、リクルート が33.19円、ＫＤＤＩ が16.85円、ベイカレント が14.91円、テルモ が14.17円と並んだ。 プ