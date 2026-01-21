21日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 87368-7.7 47050 ２. 純銀信託 22606 130.9 47000 ３. 純金信託 20568 105.2 23445 ４. 日経Ｄインバ 1497627.85283