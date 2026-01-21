日本保守党は、衆議院選挙にむけた公約を発表しました。酒類を含めた食料品の消費税を0％にすることなどを掲げています。【映像】公約を発表する百田代表日本保守党・百田代表「減税による経済活性化、そして行き過ぎた、間違った再エネ政策をストップ、そして日本の将来に大きな禍根を残しかねない移民政策に関しては抜本的に見直す。これを愚直に訴えていくしかない」物価高対策では酒類を含む食料品の消費税率を恒久的に0％