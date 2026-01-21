ÇÐÍ¥¤ÎÉðÅÄÅ´Ìð¡Ê76¡Ë¤¬21Æü¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦14¡Ë¤Ë½Ð±é¡£±óÍÎ¥Þ¥°¥íµùÁ¥¤Ë¾è¤ë¼ã¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢Í­Ì¾±é²Î²Î¼ê¤ÎÌ¾Á°¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢±óÍÎ¥Þ¥°¥íµù¤ÎÁ¥°÷¤Ë¤Ê¤ë¼ã¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£ÆüËÜ¤«¤Ä¤ª¡¦¤Þ¤°¤íµù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Î½êÄ¹¤ä¡¢¼ÂºÝ¤Ë±óÍÎ¥Þ¥°¥íµùÁ¥¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë22ºÐ¤Î°ìÅù¹Ò³¤»Î¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤òÊüÁ÷¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤À¤È