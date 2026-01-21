ソニーグループはテレビ事業を分離し、中国企業との合弁会社に事業を引き継ぐと発表しました。「ブラビア」のブランド名は残すとしています。【映像】ソニー、中国企業との合弁会社へ事業引き継ぎを発表グループ傘下のソニーは、中国の家電大手TCLと合弁会社を設立します。出資比率はTCLが51パーセントでソニーが49パーセントです。この会社が、ソニーのテレビやオーディオなどの事業を引き継ぎます。「ブラビア」のブランド