お笑いコンビ「ＴＫＯ」の木本武宏さんが実家の自動車工場「木本自動車」の運営を手伝う意向を明らかにしました。木本さんは自身のインスタグラムで、家業の存続に向けて協力する決意を表明しています。 【写真を見る】【 TKO・木本武宏 】「家業をこのまま我々息子の世代で無くしてしまうわけにはいかない」80年続く実家の自動車工場を救うための新たな挑戦木本さんによると、実家の自動車工場は車の販売と修理を行って