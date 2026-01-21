『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが、自身のXを更新し、"今日のごみトリビア"を紹介しました。 【写真を見る】【ごみ清掃芸人】鍵盤ハーモニカ「粗大ごみという地域も少なくないです」「可燃ごみの場合もあり」「不燃ごみの自治体もあります」【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは、鍵盤ハーモニカの画像を添えて、「ピアニカは粗大ごみという地域も少なくないです。可燃ごみの場合も