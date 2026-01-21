金の国内小売価格が、2日続けて最高値を更新しました。【映像】10kgの金先ほど午前9時半に発表された金の国内小売価格の指標とされる田中貴金属工業の店頭小売り価格は、前日の午前と比べて638円高い、1グラムあたり2万6829円でした。2日連続で史上最高値を更新しました。背景には、デンマークの自治領グリーンランドの領有を目指すアメリカのトランプ大統領が、反対するヨーロッパ8カ国に来月から新たな関税を課すと表明し