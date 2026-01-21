高市首相は19日、食料品の消費税を2年間限定で0％とする検討を加速させると表明した。中道改革連合が恒久的な免税を掲げる中、自民党は期限を区切ることで財源問題や市場への影響を抑えつつ、野党との対立を薄める狙いがあるとみられる。衆院選では、実現性や具体的な財源確保が今後の焦点となる。2年消費税ゼロは4人家族で年間6.4万円の減税効果「食料品の消費税ゼロ」を巡って様々な意見が聞かれた。「私自身の悲願」と強調した