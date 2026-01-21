【モデルプレス＝2026/01/21】タレントの神田うのが1月19日、自身のInstagramを更新。94歳を迎えた義父との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】50歳美人タレント「94歳とは思えない若々しさ」義父との2ショット◆神田うの、94歳義父の誕生日を家族で祝福神田は「大好きなおじいちゃま（義父）94歳のお誕生日を家族9人でお祝いしました」と、義父の誕生日パーティーの様子を複数枚投稿。義父と並んでピースサインをする2