【モデルプレス＝2026/01/21】女優の浜辺美波が1月20日、日本テレビ系「行列のできる法律相談所」2時間スペシャル（よる9時〜）に出演。年始に体調を崩した理由について語った。【写真】浜辺美波「思わず見惚れちゃう」ノースリ姿の近影◆浜辺美波、年始に食あたりの理由1月4日、自身のX（旧Twitter）を通じて食あたりになったことを報告し「お水も経口補水液も体が拒否していました！」と明かしていた浜辺。番組で食あたりの原因