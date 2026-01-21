Netflixはワーナー・ブラザース・ディスカバリー(WBD)の映画・テレビ制作事業とストリーミング事業を買収する最終契約を締結しましたが、これに対してパラマウント・スカイが敵対的買収を仕掛けていました。Netflixが、この敵対的買収に対抗するため、WBDの買収額を720億ドル(約11兆4000億円)に修正し、全額現金で支払うことに同意しました。Netflix and Warner Bros. Discovery Amend Agreement to All-Cash Transaction | Warner