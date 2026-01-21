大相撲初場所大相撲初場所は20日、東京・両国国技館で十日目が行われ、結びで前頭4枚目・熱海富士（伊勢ヶ濱）が横綱・大の里（二所ノ関）に勝ち、2日連続で金星を挙げた。手にした分厚い懸賞金の束にファンも驚いている。同体により取り直しになった一番。大の里に押し込まれた熱海富士だったが、土俵際で回り込んで押し出した。前日には横綱・豊昇龍（立浪）から自身初の金星を獲得しており、2日連続の快挙となった。土俵