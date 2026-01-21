全豪オープン女子テニスの大坂なおみ（フリー）が20日、全豪オープン1回戦でアントニア・ルジッチ（クロアチア）に2-1（6-3、3-6、6-4）で勝利した。登場時のド派手なファッションに注目が集まっている。白を基調に近未来感のあるムードをまといながら入場した。つば広のホワイトのハットに、ベールを合わせた。そして手には白い傘。フレアのロングパンツに、まるで水彩画のような淡いブルーのノースリーブを着用した。個性あ