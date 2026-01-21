女優の瀧本美織が２１日までに自身のＳＮＳを更新し、エレガントなコーデショットを公開した。瀧本はインスタグラムに「少しあったかかった日ワンピース＃ｏｏｔｄ」とつづり、黒のミニワンピースにニットのカーディガン、チェック柄のコートを重ね着し、ロングブーツとメガネを合わせた姿のショットをアップした。この投稿には多数のいいねが寄せられている。