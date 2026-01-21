·àÃÄ¡Ö¥ï¥Ï¥ÏËÜÊÞ¡×ÁÏÀ¸´ü¤«¤é¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ëÇÐÍ¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢²Î¼ê¤ÎÇß³ÀµÁÌÀ¤¬1984Ç¯¤Î·àÃÄ»²²Ã¤«¤é·ÝÇ½À¸³è42Ç¯¤Ë¤·¤Æ½é¤Î¥Õ¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤­ºÈ¡¢²æ¤¬¥·¥ã¥ó¥½¥ó¿ÍÀ¸¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÉ¡¤«¤éÆ¦¡É¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢²Î¤Î¼ÂÎÏ¤ÏËÜÊª¤À Çß³À¤Ï1959Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢²¬»³¸©½Ð¿È¡£88Ç¯¤«¤é¥·¥ã¥ó¥½¥ó¤Î²ñ¡ÖÇß¤Á¤ã¤ó¤ÎÀÄ¤¤Éô²°¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ä¹Ç¯¡¢¥·¥ã¥ó¥½¥ó²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Î