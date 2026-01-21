コペンハーゲンDF鈴木淳之介はナポリ戦でフル出場デンマーク1部コペンハーゲンは現地時間1月20日にUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第7節でイタリア王者のナポリと対戦し、1−1で引き分けた。DF鈴木淳之介はセンターバックとして先発フル出場。強豪相手に安定したパフォーマンスを披露し、現地メディアでは「今夜のベストプレーヤー」と称賛を集めた。鈴木は4バックシステムのセンターバックを務めた。コペンハー